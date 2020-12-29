المتحف الوطني يحتفي بمرور 20 عامًا على إدراج مواقع أرض اللبان في قائمة التراث العالمي بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة

مسقط -الوطن:

نظَم المتحف الوطني ممثلاً بدائرة التربية المتحفية والتواصل المجتمعي وبالتعاون مع وزارة التراث والسياحة مساء أمس الأول جلسة حوارية احتفاءً بمرور (20) عامًا على إدراج مواقع أرض اللبان في قائمة التراث العالمي الثقافي والطبيعي التابعة لمنظمة اليونسكو، وذلك عبر منصة الاتصال المرئي “زووم”، بمشاركة علي بن سالم الكثيري مدير دائرة مواقع أرض اللبان بالمديرية العامة للتراث والسياحة بمحافظة ظفار.

اشتملت الجلسة على عدة محاور، الأول استعرض القيمة الاستثنائية العالمية لتسجيل مواقع أرض اللبان في قائمة التراث العالمي وهي مدينة البليد ومدينة خور روري (سمهرم) ومدينة شصر(أوبار) ووادي دوكة، وتطرق المحور الثاني إلى مراحل التأهيل والتطوير، وتناول المحور الثالث التنمية المستدامة في مواقع أرض اللبان، بينما تناول المحور الرابع معلومات عن شجرة اللبان وأنواعها واستخداماتها.

الجدير بالذكر، أن قاعة أرض اللبان (إحدى قاعات ما قبل التأريخ والعصور القديمة في المتحف الوطني)، تستعرض العديد من المقتنيات كالمباخر القديمة والتي يبلغ عمر أحدها (100) عامٍ تقريبًا، وأنواع اللبان المختلفة، حيث تعود تجارة اللبان الدولية إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد.

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