وداعاً.. إياد نصار ينعى وفاة المخرج السوري حاتم علي

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان إياد نصار نعى المخرج السوري حاتم علي ، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات عن عمر يناهز 58 عام بسبب أزمة قلبية حادة.

ونشرت إياد صورة للراحل عبر حسابها بموقع إنستجرام وودعه بكلمات مؤثرة وكتب : وداعا المخرج الكبير حاتم علي رحمه الله ، إنا لله وإنا إليه راجعون .. نسألكم الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

يشار أن حاتم علي تفوق في الكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، ونال إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، وبدأ مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي من خلال مسلسل "دائرة النار" عام 1988.