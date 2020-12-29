حسبي الله فيكي يا 2020.. لطيفة تنعى المخرج حاتم علي

ونشرت لطيفة، صورة للمخرج حاتم على عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وعلقت قائلة "البقاء لله.. حسبي الله فيكي يا ٢٠٢٠.. انا لله وانا اليه راچعون الله يرحمك #حاتم_علي كنت اخ وصديق عزيز ومبدع كل العالم العربي خسره ولكن ستبقى خالد بأعمالك".

في سياق متصل، بدأ المخرج الراحل حاتم على حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية.

توجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينيات، وقدم عددا كبيرا من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدد من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة لاحقة قدم عددا كبيرا من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزير سالم" والذي يُعد نقطة تحول في مسيرته، وكذلك الرباعية الأندلسية، وقد دُبلج مسلسله "صلاح الدين الأيوبي" إلى عدد من اللغات وعُرض في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال وغيرها، وأيضًا "صقر قريش" عام 2002 و"ربيع قرطبة" 2003، و"ملوك الطوائف" عام 2005، و"الملك فاروق" عام 2007، و"عمر" عام 2012.

وقدم حاتم على عددًا من المسلسلات في الدراما المصرية حيث بدأها بـ"تحت الأرض" الذى خاص به أمير كرارة أولى بطولاته المطلقة في الدراما عام 2014، وبعدها أخرج مسلسل "حجر جهنم" بطولة إياد نصار وكندة علوش وشيرين رضا وأروى جودة، و"كأنه امبارح".



القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة لطيفة، المخرج السوري حاتم علي، الذى توفى إثر أزمة قلبيه ظهر اليوم اثناء تواجده في فندق ماريوت بالقاهرة.