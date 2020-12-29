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ريم مصطفى توجه رسالة لـ إسعاد يونس بعد حلقتها في "صاحبة السعادة"

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القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة ريم مصطفى، على سعادتها بظهورها مع الاعلامية اسعاد يونس امس في برنامج صاحبة السعادة المذاع على قناة dmc .

حيث قام "مصطفى" بنشر صورة تجمع بينهم عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" من كواليس تصوير الحلقة وعلقت قائلة: " من أمتع الحلقات كان ليا الشرف يا استاذة شكرا لكل فريق العمل". 

يذكر أن شاركت ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضي، وعرض على منصة watch it، ويعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات.

ويشارك في بطولته كل من رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وإنتاج سينرجي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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