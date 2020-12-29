فقدنا مبدعا عربيا.. تركي آل الشيخ ينعى المخرج السوري حاتم علي

نعى تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، المخرج السوري حاتم على الذي توفى ظهر اليوم بفندق ماريوت بالزمالك.

وكتب تركي ال الشيخ عبر تويتر قائلا :"‏رحم الله المخرج حاتم علي ... كان على اتصال فيني من كندا قبل عدة شهور وكنت اتكلم معه عن عمل مسلسل لم يرى النور ! لن انسى ثلاثية الاندلس التي اثرت فيني شخصيًا ... فقدنا مبدع عربي".

وكان المنتج الفني محمد سري اعلن وفاة المخرج السوري حاتم علي بسبب أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاما.

وعلى الفور نعى عدد كبير من الفنانين رحيل حاتم علي، منهم التونسية عائشة بن أحمد وألفت عمر، وأندرو محسن المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي وغيرهم كثيرون.

حاتم علي ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة.

حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986، عضو في نقابة الفنانين في سوريا، ومتزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي.