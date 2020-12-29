محاولة اغتصاب.. سائق يختطف متسابقة ذا فويس بمنطقة مهجورة

كشفت المطربة التونسية نهى رحيم، التي شاركت في الموسم السابق من برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس"، عن تعرضها لمحاولة اختطاف من سائق سيارة أجرة.

وقالت التونسية نهى رحيم، متسابقة ذا فويس السابقة خلال مداخلة هاتفية، عبر إذاعة «IFM» التونسية، إنها استقلت سيارة أجرة من منطقة حي النصر إلى منطقة المنزه 6 بالعاصمة التونسية، إلا أن السائق أخذها وانحرف عن خط السير متجهًا نحو الغابة؛ فطالبته بالتوقف دون أي استجابة منه.

وأضافت نهى رحيم، قائلة "شعرت بالرعب جراء هذا الموقف، قبل أن تتعرض للاغتصاب والإيذاء الجسدي"، مشيرة إلى أنها لم تجد أمامها حلًا سوى أن تفتح باب السيارة وهي مسرعة لتقفز منها على الطريق، ما جعل السائق يزيد من السرعة لمنعها من النزول، وبمجرد توقفه، تمكنت من النزول والهرب منه سريعًا.

وأوضحت نهى رحيم، أنها قامت بتحرير شكوى لكنها لم تتذكر أرقام السيارة لأن السائق تركها وهرب مسرعًا بعد فرارها منه، مؤكدة على أن حالتها النفسية سيئة للغاية بسبب هذا الموقف بسبب تخوفها من التعرض للاغتصاب والاعتداء الجسدي عليها.

واختتمت نهى رحيم، كلامها مشيرة إلى أنها لم تستطع التعرف على ملامح السائق بسبب ارتدائه للكمامة على وجهه التي أخفت نصف وجهه.