أمير الدراما العربية.. سما مبارك تنعى المخرج حاتم علي

نعت الفنانة سما مبارك ، المخرج السوري حاتم علي، الذى توفى إثر أزمة قلبيه ظهر اليوم اثناء تواجده في فندق ماريوت بالقاهرة.
ونشرت سما مبارك عبر حسابها بإنستجرام صورة للراحل وعلقت قائلة "صرلي صافنة مش عارفة حتى شو افكر او احس.. من لحظة ما سمعنا الخبر كنا بالتصوير و الكل صابته نفس الصدمة و الحزن و الشعور الكبير بالفقدان و العجز..غادرنا أمير الدراما العربية العزيز و الاستاذ الكبير #حاتم_علي،البقاء لله و العزاء لعائلته" .
وكان المنتج الفني محمد سري اعلن وفاة المخرج السوري حاتم علي بسبب أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاما.
وعلى الفور نعى عدد كبير من الفنانين رحيل حاتم علي، منهم التونسية عائشة بن أحمد وألفت عمر، وأندرو محسن المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي وغيرهم كثيرون.
حاتم علي ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة.
حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986، عضو في نقابة الفنانين في سوريا، ومتزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي.
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