خليك cool.. باسم يوسف يبكي من التنمر عليه وشريف مدكور يفحمه

وكان الإعلامي باسم يوسف اشتكى من تعرضة للتنمر بسبب تقديمه برنامج "plant B" قائلا: "ارجع المطبخ زي النسوان" ، "خليك اتكلم عن الاكل و الطبيخ زي الحريم" . دي عينة من التعليقات اللي باشوفها كل لما انزل بوست او حاجة ليها علاقة بالاكل او النظام النباتي اللي انا باتكلم عنه عشان اساعد ناس كتير يتغلبوا على امراضهم المزمنة . قعدت أتأمل كتير قوي في التعليقات دي . مَش حقول تعليقات ذكورية و الكلام الكبير ده . بس بعد ما واحد زي بيج رامي رمز الرجولة و العضلات و الفحولة و كده كسب مستر اوليمبيا ، تفتكر هو و غيره من ابطال كمال الاجسام ، مين بيأكلهم ؟ الغالبية العظمى من لعيبة كمال الاجسام و الرياضيين عموما رجالة و ستات بيعملوا اكلهم بنفسهم و بيحضروه بنفسهم لان ده اكل عيشهم و لان هما الوحيدين في بيوتهم اللي فاهمين ياكلوا ايه" .
وأضاف باسم يوسف قائلا: "لو دخلت على بروفايلات المدربين المعضلين ما شاء الله ، كلهم بيبيعوا كورسات التمرين و جزء اساسي منها الاكل و ازاي تحضره . التعليقات المذكورة فوق و المقصود منها توجيه الاهانة ده جزء من ثقافة لازم تنتهي لانها مَش بس بتعكس ازاي فيه ناس كتير بيعتبروا جزء اساسي من حياتنا اللي هو الاكل و الطبخ هو وظيفة متدنية تقوم بيها الست لا كمان بتعكس نطاعة و كسل و عدم اعتماد ع النفس و عدم مقدرتك انك تشيل نفسك و تاكل نفسك لانك معتمد على حد تاني يزغطك يا اما عشان عجزك انك تعيش نفسك او اعتقادك الوهمي ان المفروض "الحريم" اللي حواليك هما اللي يخدموك . انا ابويا الله يرحمه سيادة المستشار رأفت يوسف نائب رئيس مجلس الدولة و القاضي المخضرم عمري ما سمعته بيقول لامي الله يرحمها دكتورة نادية حمدي استاذة ادارة الاعمال باكاديمية السادات "تروح تعمله شاي" . كان راجل بمعنى الكلمة بيخدم نفسه اكتر من اي حد فينا ".
وتابع: "ربنا يكرم و يرحم امهاتنا جميعا اللي شالونا على راسهم و اكلونا و كبرونا و في الاخر تيجي انت تهين شغل المطبخ اللي عمل منك راجل مع ان الرجل الحقيقي هو اللي بيخدم نفسه زي بيج رامي كده . حقيقي: اقصى طموح البهايم علفها".
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