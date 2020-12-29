خليك cool.. باسم يوسف يبكي من التنمر عليه وشريف مدكور يفحمه

انتقد الإعلامي شريف مدكور، مقدم برنامج "4 شارع شريف" باسم بوسف مقدم برنامج "plant B " الذي يتحدث فيه الأكل النباتي الصحي بعد حديث الأخير عن تنمر الجماهير عليه بسبب برنامجه.

وكتب شريف مدكور عبر حسابه بموقع التواصل فيسبوك قائلا: "سبحان الله يا دكتور باسم انت في اغلب حلقات برنامجك كنت بتتريق عليا و تتنمر على فقرة المطبخ دلوقتي زعلان ليه بقي وبعدين مش حضرتك ديما بتطالب بحريه التعبير زعلان ليه خليك cool".

وكان الإعلامي باسم يوسف اشتكى من تعرضة للتنمر بسبب تقديمه برنامج "plant B" قائلا: "ارجع المطبخ زي النسوان" ، "خليك اتكلم عن الاكل و الطبيخ زي الحريم" . دي عينة من التعليقات اللي باشوفها كل لما انزل بوست او حاجة ليها علاقة بالاكل او النظام النباتي اللي انا باتكلم عنه عشان اساعد ناس كتير يتغلبوا على امراضهم المزمنة . قعدت أتأمل كتير قوي في التعليقات دي . مَش حقول تعليقات ذكورية و الكلام الكبير ده . بس بعد ما واحد زي بيج رامي رمز الرجولة و العضلات و الفحولة و كده كسب مستر اوليمبيا ، تفتكر هو و غيره من ابطال كمال الاجسام ، مين بيأكلهم ؟ الغالبية العظمى من لعيبة كمال الاجسام و الرياضيين عموما رجالة و ستات بيعملوا اكلهم بنفسهم و بيحضروه بنفسهم لان ده اكل عيشهم و لان هما الوحيدين في بيوتهم اللي فاهمين ياكلوا ايه" .

وأضاف باسم يوسف قائلا: "لو دخلت على بروفايلات المدربين المعضلين ما شاء الله ، كلهم بيبيعوا كورسات التمرين و جزء اساسي منها الاكل و ازاي تحضره . التعليقات المذكورة فوق و المقصود منها توجيه الاهانة ده جزء من ثقافة لازم تنتهي لانها مَش بس بتعكس ازاي فيه ناس كتير بيعتبروا جزء اساسي من حياتنا اللي هو الاكل و الطبخ هو وظيفة متدنية تقوم بيها الست لا كمان بتعكس نطاعة و كسل و عدم اعتماد ع النفس و عدم مقدرتك انك تشيل نفسك و تاكل نفسك لانك معتمد على حد تاني يزغطك يا اما عشان عجزك انك تعيش نفسك او اعتقادك الوهمي ان المفروض "الحريم" اللي حواليك هما اللي يخدموك . انا ابويا الله يرحمه سيادة المستشار رأفت يوسف نائب رئيس مجلس الدولة و القاضي المخضرم عمري ما سمعته بيقول لامي الله يرحمها دكتورة نادية حمدي استاذة ادارة الاعمال باكاديمية السادات "تروح تعمله شاي" . كان راجل بمعنى الكلمة بيخدم نفسه اكتر من اي حد فينا ".

وتابع: "ربنا يكرم و يرحم امهاتنا جميعا اللي شالونا على راسهم و اكلونا و كبرونا و في الاخر تيجي انت تهين شغل المطبخ اللي عمل منك راجل مع ان الرجل الحقيقي هو اللي بيخدم نفسه زي بيج رامي كده . حقيقي: اقصى طموح البهايم علفها".