دجل.. أمير طعيمة عن تنبؤات الأبراج للعام الجديد

هاجم الشاعر الغنائي أمير طعيمة الأشخاص المتنبئين بالأحداث في العام القادم تحت ما يسمى علم الأبراج.

وكتب أمير طعيمة، عبر "تويتر"، ‏"برجك وحظك في السنة الجديدة والكوتشينة اللي بينتشروا اليومين دول من كل سنة ده دجل، ولو سألت طفل في ابتدائي من أي دين هيقولك لا يعلم الغيب الا الله.. ادعي ربنا و كله هيبقي تمام ان شاء الله".

يذكر أن الشاعر أمير طعيمة يتعاون مع عدد كبير من نجوم الغناء في أغنيات جديدة من المقرر طرحها خلال الأيام القادمة.

كما حصل أمير طعيمة على أفضل شاعر غنائي العام الماضي 2019.

يذكر أن عمرو أديب استضاف أمس، الإثنين، في برنامجه "الحكاية" الذي يقدم على قناة "mbc مصر"، بسنت يوسف خبيرة "التارو"، والتي توقعت أن الجميع سيتغير حاله إلى الأفضل في هذا العام، مشيرة إلى أن أبراج "السرطان والميزان والحمل والجدي" كانوا يعانون من سوء الحظ العام الماضي، ولكن سيتبدل حالهم للأفضل في عام 2021.

وأضافت «يوسف» خلال تصريحات لقناة "إم بي سي مصر"، أن أبراج الميزان والحمل والجدي تحملوا خلال عام 2020 فوق طاقتهم خاصة أخر 3 شهور وعملوا كثيرا.

وتابعت بسنت يوسف، أن عام 2020 لن يتكرر ما حدث فيه مرة ثانية، موضحة أن عام 2021 سيكون جيد جدا، ولكن إذا مرَّ أول شهرين بسلام.

ويعتبر كل شخص لديه نقاط ضعف ونقاط قوة في شخصيته، وتختلف هذه النقاط من برج إلى آخر، لذلك أوضح الفلكي الدكتور أحمد شاهين، عضو الاتحاد الأمريكي للفلكيين، نقاط القوة والضعف حسب برج كل شخص.