كل سنة وأنت طيب.. وفاء عامر تهنئ أشرف ذكي بعيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة وفاء عامر على تهنئة صديقها وتقيب المهن التمثيلية أشرف ذكي بعيد ميلاده الذي يحل اليوم التاسع عشر من شهر ديسمبر.

ونشرت وفاء صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، ووجهت له رسالة خاصة وكتبت : كل سنة وأنت طيب ويارب سعيد وفرحان بمن تحب ومحقق ما تتمني وديما رحل خير.



والجدير ذكره أن آخر أعمال أشرف ذكي مسلسل "فرصة ثانية" ، والمسلسل تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محسن عادل، ويشارك الفنانة ياسمين في البطولة كل من "البزاوى، وأحمد مجدى، وإدوارد، وآيتن عامر، وهبة مجدى، ودياب

