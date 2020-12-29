ربنا يصبر عائلته وأهله .. وفاء الكيلاني تنعى المخرج حاتم علي

‏نعت الإعلامية وفاء الكيلاني المخرج السوري حاتم علي الذى توفى إثر أزمة قلبية ظهر اليوم أثناء تواجده في فندق ماريوت بالقاهرة.

وغردت وفاء الكيلاني عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: "رحم الله القيمة والقامة المخرج الكبير حاتم علي ربنا يصبر عائلته وأهله وكل أحبابه".

وكان المنتج الفني محمد سري أعلن وفاة المخرج السوري حاتم علي بسبب أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاما.

وعلى الفور نعى عدد كبير من الفنانين رحيل حاتم علي، منهم التونسية عائشة بن أحمد وألفت عمر، وأندرو محسن المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي وغيرهم كثيرون.

حاتم علي ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة.

حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986، عضو في نقابة الفنانين في سوريا، ومتزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي.