تحذير شديد اللهجة.. اختفاء رامز جلال قبل مساعي منع مقالبه في رمضان

أحدث الفنان رامز جلال، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تحذير نقابة الإعلاميين له من الظهور في الموسم الرمضاني المُقبل من دون تصريح، فتصدر «رامز» تريند جوجل على الرغم من اختفائه عن الظهور لعدة أيام متواصلة، وصلت إلى الشهر.

وكان آخر ظهور لـ رامز جلال، قبل جلسة الحكم الأخيرة ضده، في يوم 28 نوفمبر الماضي، إذ نشر فيديو برفقة أصدقائه بخصوص توقعاتهم لنهائي القرن بين الأهلي والزمالك، التي فاز فيها الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، بعد تغلبه على الأبيض، بهدفين مقابل هدف. ونشر رامز جلال، آنذاك فيديو على حسابه الشخصي بتطبيق إنستجرام، ظهر فيه برفقة اللاعب المعتزل أحمد حسن والإعلامي مهيب عبد الهادي، معلقًا «توقعات ليلة المباراة.. والحمد لله».

وكان الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، قال إن النقابة تسعى لتقنين أوضاع كافة مقدمي البرامج على الفضائيات المصرية، وذلك من خلال حصولهم علي تصاريح لمزاولة المهنة، أو عضوية النقابة.