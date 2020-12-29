24 شاشة بالقاهرة والجيزة.. انطلاق عرض فيلم حظر تجول.. غدا

يبدأ غدا فيلم "حظر تجول" العرض في دور العرض السينمائي بعرض خاص في حضور أبطاله وصناعه، بعد مشاركته بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.
الفيلم نال اشادة جماهيرية بعد عرضه في المهرجان، وحصدت عنه النجمة إلهام شاهين جائزة أفضل ممثلة، ويعرض في أكثر من 20 شاشة بالقاهرة فضلا عن عروض الإسكندرية وبعض المحافظات الاخرى.
وعبر المخرج أمير رمسيس عن سعادته بردود الفعل التى لمسها بعد عرض فيلمه حظر تجول بمهرجان القاهرة السينمائي، وقال في تصريحات لـ دوت الخليج:" أتخضيت من اللى لمسته من الجمهور وبكاء البعض في مشاهد بعينها أثر فيّ بشكل كبير".
وكشف عن تحضير إلهام شاهين لتفاصيل شخصيتها بالعمل التى لفتت بها الأنظار، وقال إنها أصرت على وضع مكياج الشخصية بنفسها، وتقمصت وصدقت مشاعرها لتخرج على الشاشة بشكل جذب إنتباه الجمهور.
وكان المخرج أمير رمسيس قال في وقت سابق، إنه سعيد بعودته للمشاركة الرسمية في مهرجان القاهرة بعد 15 سنة من عرض فيلمه الروائي الأول "آخر الدنيا" بالمسابقة العربية عام 2005، موضحا أن "حظر تجول" صنع من أجل الجمهور المصري، وبالتالي العرض في مهرجان القاهرة العريق هو الانطلاقة المناسبة للفيلم قبل طرحه رسميا في دور العرض نهاية العام الجاري.
وأيضا:
الفيلم شارك في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.
"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة كل من الفنانين إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج؛ صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبد الوهاب، وشريف فتحي.
الفيلم شارك في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.
"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة كل من الفنانين إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج؛ صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبد الوهاب، وشريف فتحي.
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