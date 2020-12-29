24 شاشة بالقاهرة والجيزة.. انطلاق عرض فيلم حظر تجول.. غدا

يبدأ غدا فيلم "حظر تجول" العرض في دور العرض السينمائي بعرض خاص في حضور أبطاله وصناعه، بعد مشاركته بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.

الفيلم نال اشادة جماهيرية بعد عرضه في المهرجان، وحصدت عنه النجمة إلهام شاهين جائزة أفضل ممثلة، ويعرض في أكثر من 20 شاشة بالقاهرة فضلا عن عروض الإسكندرية وبعض المحافظات الاخرى.



وعبر المخرج أمير رمسيس عن سعادته بردود الفعل التى لمسها بعد عرض فيلمه حظر تجول بمهرجان القاهرة السينمائي، وقال في تصريحات لـ دوت الخليج:" أتخضيت من اللى لمسته من الجمهور وبكاء البعض في مشاهد بعينها أثر فيّ بشكل كبير".

وكشف عن تحضير إلهام شاهين لتفاصيل شخصيتها بالعمل التى لفتت بها الأنظار، وقال إنها أصرت على وضع مكياج الشخصية بنفسها، وتقمصت وصدقت مشاعرها لتخرج على الشاشة بشكل جذب إنتباه الجمهور.

وكان المخرج أمير رمسيس قال في وقت سابق، إنه سعيد بعودته للمشاركة الرسمية في مهرجان القاهرة بعد 15 سنة من عرض فيلمه الروائي الأول "آخر الدنيا" بالمسابقة العربية عام 2005، موضحا أن "حظر تجول" صنع من أجل الجمهور المصري، وبالتالي العرض في مهرجان القاهرة العريق هو الانطلاقة المناسبة للفيلم قبل طرحه رسميا في دور العرض نهاية العام الجاري.

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