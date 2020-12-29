يسرا اللوزي عن حلقتها مع منى الشاذلي: سعدت جدا بردود الأفعال الجميلة

علقت الفنانة يسرى اللوزى على ظهورها الأخير مع الاعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم منى الشاذلي على قناة CBC

ونشرت يسرا اللوزي صورة لها من كواليس الحلقة وعلقت قائلة: "سعدت جدًا بردود الأفعال الجميلة تجاه حلقتى مع الإعلامية منى الشاذلى بالإشتراك مع الدكتورة رنيم حسن من مبادرة "حادى بادى" و الدكتور سامح يسرى من "هيئة إنقاذ الطفولة" بمصر، شكرًا لجمهورى العزيز و لكل من ساهم فى نجاح هذه الحلقة".

وكانت الفنانة يسرا اللوزي، تصدرت مؤشرات البحث جوجل بعد خلقتها مع متى الشاذلي ، وذلك بعد تصريحاتها مع الإعلامية منى الشاذلي.

قالت يسرا اللوزي، من خلال برنامج "معكم"، "أنا لم أتخرج من مدارس أجنبية، بل تخرجت في مدرسة مصرية، وأنا أحب اللغة العربية، كما أن جدتى سورية، والسوريون متميزون فى اللغة العربية، وهي ساعدتني كثيرًا، كما أن الفضل يعود أيضًا لمدرس اللغة العربية الأستاذ رفعت الذى جعلني أحبها كثيرًا".