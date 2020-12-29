يسرا اللوزي عن حلقتها مع منى الشاذلي: سعدت جدا بردود الأفعال الجميلة

وكانت الفنانة يسرا اللوزي، تصدرت مؤشرات البحث جوجل بعد خلقتها مع متى الشاذلي ، وذلك بعد تصريحاتها مع الإعلامية منى الشاذلي.
قالت يسرا اللوزي، من خلال برنامج "معكم"، "أنا لم أتخرج من مدارس أجنبية، بل تخرجت في مدرسة مصرية، وأنا أحب اللغة العربية، كما أن جدتى سورية، والسوريون متميزون فى اللغة العربية، وهي ساعدتني كثيرًا، كما أن الفضل يعود أيضًا لمدرس اللغة العربية الأستاذ رفعت الذى جعلني أحبها كثيرًا".
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