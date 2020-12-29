إياد الخزوز ينعى حاتم علي عبر تويتر

نعى المخرج والمنتج إياد الخزوز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر المخرج السوري الراحل حاتم علي الذي وافته المنية في القاهرة صباح اليوم. وكتب الخزوز " أكانت الحياة هي الفصول الأربعة أم أنت ترى الفصول بعيون الإنسان والفنان فإن عيوننا تراك في دائرة الضوء ولا يتوقف قلبك خافقا بقلوب محبيك ونحن في الفصل الذي يمضي مثلما أتى بنا إلى الحياة. والعزاء إننا نحبك إنسانا ومبدعا. وداعا حاتم علي".
إياد هو مخرج ومنتج اردني يعيش في كندا وأسس شركة I see media ومقرها ابو ظبي وأنتج وأخرج عددا كبيرا من الأعمال العربية ذات الانتاجات الضخمة والتي حققت نجاحا كبيرا جدا .
كان المنتج الفني محمد سري أعلن وفاة المخرج السوري حاتم علي بسبب أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاما.
وعلى الفور نعى عدد كبير من الفنانين حاتم علي، منهم التونسية عائشة بن أحمد وألفت عمر، وأندرو محسن المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي وغيرهم كثيرون.
حاتم علي ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة.
حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986، عضو في نقابة الفنانين في سوريا، ومتزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي.
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