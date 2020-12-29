وداعاََ المخرج الكبير.. إياد نصار ينعى الراحل حاتم علي

نشر الفنان الأردني إياد نصار، صورة عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، للمخرج الراحل حاتم علي، الذي وافته المنية صباح اليوم، ناعيًا إياه بكلمات من الحزن والأسى.

وعلق مكسيم خليل، على الصورة قائلًا: «وداعاََ المخرج الكبير حاتم علي رحمه الله، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. نسألكم الفاتحه و الدعاء له بالرحمه و المغفره».

وكشفت تقارير إخبارية عربية عن تفاصيل جنازة المخرج الراحل حاتم علي، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، إذ ينتظر أن يتم تشييع جثمانه يوم الخميس 31 ديسمبر الجاري، وذلك حتى يتثنى لهم الإنتهاء من إجراءات الدفن، ومعرفة سبب الوفاة.