بصورة من حفل زفافهما.. روجينا تهنئ زوجها بعيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة روجينا على تهنئة زوجها ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي بعيد ميلاده الذي يحل اليوم التاسع عشر من شهر ديسمبر.

ونشرت روجينا صورة لهما من حفل زفافهما ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، ووجهت له رسالة خاصة وكتبت : كل سنة وانت بصحة وسعادة يا عمري، كل سنة وانت حبيب العمر رفيق الرحلة السند الأمان كبير العائلة أبو البنات، كل سنة وأنت حبيبي، كل سنة وأنت دايما فى قلب، كل سنة وأنت حبيبي".

والجدير ذكره أن آخر أعمال أشرف ذكي مسلسل "فرصة ثانية" ، والمسلسل تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محسن عادل، ويشارك الفنانة ياسمين في البطولة كل من "البزاوى، وأحمد مجدى، وإدوارد، وآيتن عامر، وهبة مجدى، ودياب

