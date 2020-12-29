خاص لـ عدسة دوت الخليج| رامي وحيد: أكره التباعد.. صفاء جلال: انتظروني في وادي الجن (فيديو)

رامي وحيد
وأثنى رامي وحيد في تصريح لـ دوت الخليج،على أداء بطلة الفيلم الطفلة ريم عبدالقادر التي حققت نجاحا لافتا في الفترة الأخيرة، ضمن أحداث مسلسل "ما وراء الطبيعة"، الذي حقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية.،واصفا الطفلة ريم بأنها "خليفة الفنانة فيروز".
وعن الإجراءات الاحترازية لموجهة فيروس كورونا، قال رامي وحيد إنه يكره التباعد الاجتماعي، ولكنه "شر لابد منه" لحمايتنا من هذا الفيروس اللعين.
كان احدث ظهور للفنان رامى وحيد، فى حفل ختام مهرجان القاهرة السنيمائى الدولي، لأول مرة بعد تعرضه لحادث منذ فترة، وخطف الأنظار برقصاته المتميزة على السجادة الحمراء.
شريف باهر
كشف الفنان شريف باهر كواليس مسلسله الجديد "شارع 9"، بعد عودته لاستئناف التصوير بعد فترة توقف بسبب كورونا.
وأضاف شريف باهر لكاميرا دوت الخليج أنه عاشق للسينما، وأن المنصات الإلكترونية لا يمكن أن تكون بديلا عن شاشة العرض الكبيرة، بكل أجوائها الجميلة.
وتمنى شريف باهر لقراء دوت الخليج عاما سعيدا، وأن يكون 2021 أفضل من 2020، وأن ينتهي وباء كورونا من العالم، مؤكدا تأثر الحياة الفنية بهذا الفيروس.
كان احدث ظهور لـ شريف باهر ضمن حضور العرض الخاص لفيلم "ريما" الذي بدأ عرضه منذ أيام وهو مصنف فيلما تشويقيا ورعب بطولة الطفلة ريما عبد القادر.
محمد عز
أعرب الفنان محمد عز، عن سعادته بفيلم «ريما» المعروض حاليًا في دور العرض السينمائية، مشيرًا إلى ان المشاهد سوف يرى جودة وصورة مختلفة على الشاشة.
وحول أعماله الفنية الجديدة، قال محمد عز -في لقاء خاص بكاميرا دوت الخليج- إنه يحضر لفيلم جديد متحفظًا على إبداء تفاصيل حوله، مشيرًا إلى أنه يستعد لعرض مسلسل «بأثر رجعي» الذي يشارك في بطولته مع المخرج معتز حسام.
احمد إمام
قال الفنان الشاب أحمد إمام، إن فيلم «ريما» هو أول تجربة سينمائية له، موضحًا أن الفيلم ينتمي لأفلام الرعب وهو مشوق وأحداثه جميلة، لافتًا إلى أن نوعية أفلام الرعب حينما تعرض على الممثل يشعر بالصدمة والقلق، لكنه وثق في فريق العمل والمخرج.
وحول الصعوبات التي واجهته في التصوير، قال أحمد إمام -في لقاء خاص بكاميرا دوت الخليج- إن الإنتاج لم يشعرهم بالصعوبات الفنية لأن كل المتطلبات كانت متوفرة أمامهم، لافتًا إلى أنه يلعب دور شخصية مادية بحتة خلال أحداث الفيلم.
آية سليم
قالت الفنانة الشابة آية سليم، إن فيلم «ريما» هو أول تجربة سينمائية لها بعد عدد من التجارب الدرامية لها، مؤكدة أنها متحمسة لرؤية نفسها على الشاشة الكبيرة «السينما» واجتياز رهبتها.
وحول دورها في الفيلم، قالت آية سليم -في لقاء خاص بكاميرا دوت الخليج- إنه دور جديد عليها، وكانت متحمسة له، لافتة إلى أن الدور أخذ وقتًا مجهودًا كبيرًا منها، وأنها وفريق عمل الفيلم حريصون على مشاهدة العرض الأول له بعد المجهود الكبير الذي بذلوه في عرض الفيلم، وأكدت على التزامهم بالإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي في العرض الخاص للفيلم.
صفاء جلال
قالت الفنانة صفاء جلال إن فيلم "ريما" ينتمي لأفلام الرعب وهو مشوق وأحداثه جميلة، لافتة إلى أن نوعية أفلام الرعب لها طبيعة خاصة.
منتج فيلم ريما
قال منتج فيلم ريما الذي بدأ عرضه منذ أيام بدور السينما إن فيلم ريما لا يمكن تصنيفه كفيلم رعب مثل الفيل الأزرق بل هو فيلم تشويقي يتضمن مشاهد مرعبة بنسبة 10%.
وأضاف منتج ريما في تصريحات لعدسة دوت الخليج أن هناك مفاوضات حاليا مع إحدى المنصات الرقمية من اجل الحصول على أحقية عرض فيلم ريما بعد فترة عرضه بالسينما مباشرة، موضحا أن الإجراءات المصاحبة لانتشار فيروس كورونا كانت سبب تأجيل عرض الفيلم الذي كان من المقرر عرضه في شهر فبراير الماضي.
وأشار إلى أن الفيلم سيتم طرحه في 4 دول عربية، موضحا أن الفنان محمد ثروت يعتبر مفاجأة الفيلم ومعه أيضا الطفلة ريم عبد القادر.
وعن الصعوبات التي واجهت الفيلم قال المنتج إنه تم تصويره في أكثر من لوكشين إضافة إلى ذلك وجود كم كبير من النجوم في الفيلم وأيضا ضيوف شرف.
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