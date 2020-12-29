خاص لـ عدسة دوت الخليج| رامي وحيد: أكره التباعد.. صفاء جلال: انتظروني في وادي الجن (فيديو)

التقت كاميرا دوت الخليج عددا من الفنانين خلال الفترة الأخيرة، للحديث عن أعمالهم الفنية الجديدة، وكيفية تعاملهم مع الإجراءات الاحترازية في زمن الطورونا.. ومن أبرز هؤلاء..

رامي وحيد



توقع الفنان رامي وحيد أن يحقق فيلم "ريما" الذي تم طرحه للعرض بدور العرض السينمائي قبل أيام نجاحا كبيرا، معربا عن ثقته في صناع الفيلم، تمثيلا وتأليفا وإخراجا.

وأثنى رامي وحيد في تصريح لـ دوت الخليج،على أداء بطلة الفيلم الطفلة ريم عبدالقادر التي حققت نجاحا لافتا في الفترة الأخيرة، ضمن أحداث مسلسل "ما وراء الطبيعة"، الذي حقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية.،واصفا الطفلة ريم بأنها "خليفة الفنانة فيروز".



وعن الإجراءات الاحترازية لموجهة فيروس كورونا، قال رامي وحيد إنه يكره التباعد الاجتماعي، ولكنه "شر لابد منه" لحمايتنا من هذا الفيروس اللعين.

كان احدث ظهور للفنان رامى وحيد، فى حفل ختام مهرجان القاهرة السنيمائى الدولي، لأول مرة بعد تعرضه لحادث منذ فترة، وخطف الأنظار برقصاته المتميزة على السجادة الحمراء.

شريف باهر

كشف الفنان شريف باهر كواليس مسلسله الجديد "شارع 9"، بعد عودته لاستئناف التصوير بعد فترة توقف بسبب كورونا.

وأضاف شريف باهر لكاميرا دوت الخليج أنه عاشق للسينما، وأن المنصات الإلكترونية لا يمكن أن تكون بديلا عن شاشة العرض الكبيرة، بكل أجوائها الجميلة.



وتمنى شريف باهر لقراء دوت الخليج عاما سعيدا، وأن يكون 2021 أفضل من 2020، وأن ينتهي وباء كورونا من العالم، مؤكدا تأثر الحياة الفنية بهذا الفيروس.

كان احدث ظهور لـ شريف باهر ضمن حضور العرض الخاص لفيلم "ريما" الذي بدأ عرضه منذ أيام وهو مصنف فيلما تشويقيا ورعب بطولة الطفلة ريما عبد القادر.



محمد عز

أعرب الفنان محمد عز، عن سعادته بفيلم «ريما» المعروض حاليًا في دور العرض السينمائية، مشيرًا إلى ان المشاهد سوف يرى جودة وصورة مختلفة على الشاشة.

وحول أعماله الفنية الجديدة، قال محمد عز -في لقاء خاص بكاميرا دوت الخليج- إنه يحضر لفيلم جديد متحفظًا على إبداء تفاصيل حوله، مشيرًا إلى أنه يستعد لعرض مسلسل «بأثر رجعي» الذي يشارك في بطولته مع المخرج معتز حسام.