عامر سالمين: مهرجان العين استقطب أفضل الأفلام الأوروبية

أكد عامر سالمين مؤسس ومدير مهرجان العين السينمائي عن خوض التحدي لإقامة دورة 2021 مع الإلتزام الكامل بجميع الإجراءات الإحترازية اللازمة والمفروضة من قبل دولة الإمارات الرعبية المتحدة.

وأشار إلى أن إقامة الدورة المقبلة هو إعلان صريح للعالم بان دور الثقافة هو أيضا مواجهة التحديات واستمرار الثقافة السينمائية برغم الظروف الإستثنائية التي يمر بها العالم.

المهرجان الذي يعتبر من أكثر الداعمين للسينمائيين الإماراتيين والخليجيين يقدم مبادرات حصرية ومسابقات جديدة كشف عنها المؤتمر الصحفي ومن أهمها:

إبرام اتفاقية مع مكتب "الاتحاد الأوروبي"، وجائزة فريد رمضان لأفضل سيناريو لفيلم خليجي طويل، ومسابقة مهرجان أبوظبي للسيناريو غير المنفذ، ومسابقة استثنائية بعنوان اصنع فيلمك في زمن كورونا.