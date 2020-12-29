عامر سالمين: مهرجان العين استقطب أفضل الأفلام الأوروبية

وأشار إلى أن إقامة الدورة المقبلة هو إعلان صريح للعالم بان دور الثقافة هو أيضا مواجهة التحديات واستمرار الثقافة السينمائية برغم الظروف الإستثنائية التي يمر بها العالم.
إبرام اتفاقية مع مكتب "الاتحاد الأوروبي"، وجائزة فريد رمضان لأفضل سيناريو لفيلم خليجي طويل، ومسابقة مهرجان أبوظبي للسيناريو غير المنفذ، ومسابقة استثنائية بعنوان اصنع فيلمك في زمن كورونا.
يذكر أن "العين السينمائي" عرض في دورته الثانية، 54 فيلمًا شاركت ضمن المسابقات الرسمية للمهرجان، منها 15 فيلمًا في عرضه العالمي الأول، مثلت الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان، وحازت الأفلام الفائزة على 10 جوائز في مسابقات المهرجان المتعددة، وعرض أيضا 4 أفلام روائية طويلة حائزة على العديد من الجوائز عالميًا ضمن برنامج أفلام سينما العالم.
وشهد المهرجان أيضًا نقلة نوعية في دورته الثانية بإقامة حفلي الافتتاح والختام في المعلم التاريخي "قلعة الجاهلي" في مدينة العين، ونجح باستقطاب الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" الذي حظي بصدى كبيرًا خلال عرضه.
كما كرم المهرجان، في دورته الثانية 5 سينمائيين بارزين إماراتيين وخليجيين وعرب هم الفنان البحريني الراحل علي الغرير والفنان المصري أحمد بدير والفنان الكويتي طارق العلي والفنانة الإماراتية مريم سلطان والفنان الإماراتي ضاعن جمعة.
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