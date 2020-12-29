انجي علي تنعى المخرج حاتم علي

نعت الإعلامية إنجي علي المخرج السوري حاتم علي الذى توفى إثر أزمة قلبية ظهر اليوم أثناء تواجده في فندق ماريوت بالقاهرة.

ونشرت إنجي علي عبر حسابها بإنستجرام صورة للراحل وعلقت قائلة "رحم الله المخرج الكبير حاتم علي".

وكان المنتج الفني محمد سري أعلن وفاة المخرج السوري حاتم علي بسبب أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاما.

وعلى الفور نعى عدد كبير من الفنانين رحيل حاتم علي، منهم التونسية عائشة بن أحمد وألفت عمر، وأندرو محسن المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي وغيرهم كثيرون.

حاتم علي ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة.

حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986، عضو في نقابة الفنانين في سوريا، ومتزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي.