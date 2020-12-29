كيف نعى نجوم الوطن العربي رحيل المخرج حاتم على

غيب الموت صباح اليوم المخرج السوري حاتم على والذي شكل نبأ وفاته صدمة كبيرة للوسط الفني في مصر والعالم العربي.
نشر الفنان الأردني إياد نصار، صورة عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، للمخرج الراحل حاتم علي، الذي وافته المنية صباح اليوم، ناعيًا إياه بكلمات من الحزن والأسى.
وعلق مكسيم خليل، على الصورة قائلًا: «وداعاََ المخرج الكبير حاتم علي رحمه الله، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. نسألكم الفاتحه و الدعاء له بالرحمه و المغفره».
وتابع مكسيم: «لن يغير من حقيقة انك زرعتَ فيي وفي الكثيرين غيري: (احلامًا كبيرة..حتى ونحن نعيش تغريبتنا السورية).. رحيلك تاريخ حاضر في حياة السوريين.. شكرا استاذي ..شكرا من القلب .. من الروح ..علّها توصل السلام لروحك.. حاتم علي».
نعت الفنانة صبا مبارك ، المخرج السوري حاتم علي، الذى توفى إثر أزمة قلبيه ظهر اليوم اثناء تواجده في فندق ماريوت بالقاهرة.
ونشرت صبا مبارك عبر حسابها بإنستجرام صورة للراحل وعلقت قائلة "صرلي صافنة مش عارفة حتى شو افكر او احس.. من لحظة ما سمعنا الخبر كنا بالتصوير و الكل صابته نفس الصدمة و الحزن و الشعور الكبير بالفقدان و العجز..غادرنا أمير الدراما العربية العزيز و الاستاذ الكبير #حاتم_علي،البقاء لله و العزاء لعائلته" .
ونشرت لطيفة عبر حسابها بإنستجرام صورة للراحل وعلقت قائلة "البقاء لله .. حسبي الله فيكي يا ٢٠٢٠ .. انا لله وانا اليه راچعون الله يرحمك #حاتم_علي كنت اخ و صديق عزيز و مبدع كل العالم العربي خسره و لكن ستبقى خالد بأعمالك".
وتواجد المخرج حاتم علي في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي أقيم مؤخرا، مع مشروع فيلم نجله عمرو الذي حصل على دعم مالي في رحلة إنتاجه.
وحصل مشروع الفيلم الروائي الطويل الأول لنجله كمخرج تحت عنوان "مرور" على جائزة ملتقى القاهرة السنيمائي (بقيمة 5000 دولار أمريكي) لمشروع في مرحلة التطوير إلى جانب كافة عمليات تصحيح الألوان و ما بعد الإنتاج.
المخرج الراحل حاتم على كان شريكا في مشروع فيلم نجله عمرو كمنتج؛ ولكن لم يمهله الوقت لتنفيذه.
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