كيف نعى نجوم الوطن العربي رحيل المخرج حاتم على

غيب الموت صباح اليوم المخرج السوري حاتم على والذي شكل نبأ وفاته صدمة كبيرة للوسط الفني في مصر والعالم العربي.

نشر الفنان الأردني إياد نصار، صورة عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، للمخرج الراحل حاتم علي، الذي وافته المنية صباح اليوم، ناعيًا إياه بكلمات من الحزن والأسى.

وعلق مكسيم خليل، على الصورة قائلًا: «وداعاََ المخرج الكبير حاتم علي رحمه الله، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. نسألكم الفاتحه و الدعاء له بالرحمه و المغفره».

وتابع مكسيم: «لن يغير من حقيقة انك زرعتَ فيي وفي الكثيرين غيري: (احلامًا كبيرة..حتى ونحن نعيش تغريبتنا السورية).. رحيلك تاريخ حاضر في حياة السوريين.. شكرا استاذي ..شكرا من القلب .. من الروح ..علّها توصل السلام لروحك.. حاتم علي».