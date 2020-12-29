أشرف زكي يكشف لـ دوت الخليج عن تطور جديد في حالة عهدي صادق الصحية

قال الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة تتابع تطورات الحالة الصحية للفنان القدير عهدي صادق، بعد تعرضه لوعكة صحية، مشيرًا إلى أنه يمكث حاليًا في مستشفى الهلال الأحمر.

وأضاف أشرف زكي، في تصريح لـ "دوت الخليج"، إنهم يسعون خلال الوقت الحالي لنقل عهدي صادق إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة، لافتًا إلى أنه خلال الوقت الحالي لم تنتهِ الإجراءات وسوف تتضح خلال الدقائق المُقبلة.

كان ذلك بعدما تعرض عهدى صادق، لكسر في الحوض إثر سقوطه في المنزل، وتسعي نقابة المهن التمثيلية لإنقاذ الفنان القدير وحصوله على أفضل رعاية طبية ممكنة.

وكان آخر أعمال عهدي صادق، الفنية مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسنى، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.