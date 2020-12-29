رانيا فريد شوقي تنعى المخرج حاتم علي: الله يرحمه

نعت الفنانة رانيا فريد شوقي، المخرج السوري حاتم علي، الذى توفى إثر أزمة قلبيه ظهر اليوم اثناء تواجده في فندق ماريوت بالقاهرة.

ونشرت رانيا فريد شوقي عبر حسابها بإنستجرام صورة للراحل وعلقت قائلة "البقاء لله المخرج الكبير حاتم علي الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وكان المنتج الفني محمد سري اعلن وفاة المخرج السوري حاتم علي بسبب أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاما.

وعلى الفور نعى عدد كبير من الفنانين رحيل حاتم علي، منهم التونسية عائشة بن أحمد وألفت عمر، وأندرو محسن المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي وغيرهم كثيرون.

حاتم علي ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة.

حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986، عضو في نقابة الفنانين في سوريا، ومتزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي.