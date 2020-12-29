"يارب سامحني".. ناصر القصبي يكشف الدعاء الذي كان يردده الراحل حاتم علي باستمرار

نبأ وفاة المخرج السوري البارز حاتم علي تصدر المشهد الفني اليوم حيث ما يزال النجوم يعبرون عن صدمتهم الكبيرة برحيله المفاجئ عقب أزمة قلبية، واستذكروا مع الراحل العديد من اللحظات المؤثرة برفقته أثناء تعاونهم معه في العديد من الأعمال الدرامية، وبينهم النجم ناصر القصبي الذي كشف عبارة مؤثرة كان يرددها الراحل بشكل دائم ولم تفارق لسانه.

ناصر القصبي يكشف عن عبارة تلازم لسان حاتم علي

النجم السعودي ناصر القصبي تلقي خبر وفاة زميله المخرج السوري حاتم علي بالكثير من الصدمة والألم، كاشفا عن ذكرياته الجميلة برفقته مناشدا الرحمة له، كما كشف عن دعاء قصير كان يردده الراحل بشكل دائم وهو طلب السماح من الله.

وكتب ناصر القصبي في تغريدته عبر تويتر التي رثا فيها المخرج السوري حاتم علي :"فجعت صباح اليوم بخبر وفاة المخرج حاتم علي ، رحمة الله عليه .. جمعتنا أيام جميله . كان يردد دائماً بشكل عفوي وصوت مسموع ياربي سامحني".

ناصر القصبي رفع الدعاء لزميله الراحل فأضاف قائلا في تغريدته :"سامحه يارب وأغفر له بقدر ما أسعدنا بأعمال لاتزال محفوره في وجدان المشاهد العربي".

استمرار تعازي النجوم بوفاة زميلهم حاتم علي

وفي نفس السياق، تتواصل تعازي النجوم ونعواتهم لزميلهم حاتم علي فكتبت سلاف فواخرجي على حسابها عبر انستغرام في رسالة رثائها لحاتم علي :" سُئلتُ عن هذه السنة ، حلوها و مرّها !لم أعترف بتأثير رقم السنة فهو أمر نسبي ،والحلو والمُرّ قائمان في كل وقت وساعة ،

إلا ماحصل اليوم ... فهو أمرُّ المُرْ ...لحظة مغفلة وكأنها بمئة سنة سوداء ، وساعات لاتطاق ، ولحظات تغص في القلب لاتُحكى ولاتُروى ... مع كل من يرحلْ يرحلُ جزء من روحنا ...وبرحيلك راح مني الكثير ... الكثير ... ياحاتم ...".

الفنانة السورية سلافة معمار نعت الراحل ايضا بكلمات مبكية فنشرت صورة لها برفقته وكتبت في تدوينة نعيه :" الحزن كبير كتير والكلام ماممكن يعبر عن مدى الأسف والحزن والخسارة وأصعب مافي الموضوع انو الزمن فرقنا وماعم نقدر نكون مع بعض لنودع الناس اللي عم تروح ونخفف على بعض ألم الوداع". ...

وتوجهت سلافة معمار بالعزاء لعائلة حاتم علي ولكل محبيه قائلة :"عزائي ودعواتي بالصبر لزوجته الأستاذة دلع الرحبي ولأولادو غزل وعمر وغالية ولعائلتو، أعزي اصدقائي وزمالائي فرداً فرداً على وداع قامة من قامات بلدنا ..حاتم علي وداعاً."..

وغرد مكسيم خليل :