روبي تغني وترقص وصابر الرباعي يطرب الجمهور.. أبرز سهرات ليلة رأس السنة على الفضائيات

تبدو السهرات المنزلية في الاحتفال بليلة رأس السنة 2021 ملائمة جدا، خصوصا في ظل إغلاق كثيرمن المسارح، وإلغاء عدد كبير من الحفلات بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا، حيث حرصت مجموعة النجوم على تسجيل سهرات خاصة لصالح عدد من الفضائيات العربية، لتعرض في تلك المناسبة وكأنها حفلات غنائية منزلية، ومن أبرزها حلقات خاصة مع صابر الرباعي وهاني شاكر وروبي.



صابر الرباعي يغني مع أحمد جمال

حيث يطل النجم صابر الرباعي مساء ليلة رأس 2021 بعد غد ـ الخميس ـ ضيفا ببرنامج "معكم.. منى الشاذلي" في حلقة خاصة تعرض علي فضائية cbc المصرية، وبحسب بيان رسمي للبرنامج فحلقة الرباعي تم تصويرها للعرض كسهرة خاصة للمشاهدين احتفالا بليلة رأس السنة حيث يقدم خلالها النحم التونسي باقة من أبرز أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني.

ويكشف الرباعي خلال الحلقة للمرة الأولى عن ألبومه الجديد وقصائد الفصحى التي يقدمها وويتحدث كذلك عن امتنانه للموسيقى المصرية وروادها الذين تعامل معهم في بداية مشواره منهم سيد مكاوي ومحمد الموجي وكمال الطويل بعد لقائه بهم في لجنة الإذاعة المصرية، ويظهر معه خلال اللقاء المطرب أحمد جمال الذي حضر لمشاركة الرباعي عددا من الأغاني الرومانسية والشعبية وشاركه في مسابقات التحدي التي اتسم بها البرنامج متضمنة الفكاهة والمرح إلى جانب الطرب والغناء.

سهرة غير تقليدية مع هاني شاكر وأحمد سعد

وبسهرة خاصة مع المطربين هاني شاكر وأحمد سعد تنطلق أولي حلقات برنامج "ليلة خميس" مع المذيعة ياسمين عز، التي تُعرض في تمام الحادية عشر مساء الخميس بتوقيت القاهرة على شاشة MBC مصر، ويظهر النحمان في حوار غير تقليدي، ويتخلل الحلقة مجموعة مُختارة من الأغاني المميزة احتفالاً ببداية العام الجديد، وذلك بحسب بيان رسمي لـ mbc.

روبي وبهاء سلطان..أغنيات "صاحبة السعادة

كما يظهر أحمد سعد بسهرة أخرى في رأس اسلنة 2021 أيضا بصحبة خطيته وكذلك النجمة بشرى مع إدوارد عبر قناة أوربيت.

ومن خلال شاشة dmc تحتفل المذيعة والممثلة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" بليلة رأس السنة يوم الخميس المقبل، حيث تستضيف في سهرة غنائية خاصة روبي وبهاء سلطان والمغني ويجز، وستتضمن الحلقة كثير من الفقرات الطريفة والأغنيات التي يؤديها النجوم، حيث تتألق روبي بأداء أغنياتها الشهيرة وبينها "ليه بيداري كده"، كما ترقص على وقع نغماتها.