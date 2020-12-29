سأفتقدك يا حبيبي.. باسل خياط ينعى المخرج حاتم علي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان باسل خياط عن حزنه لرحيل المخرج السوري حاتم علي ، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات عن عمر يناهز 58 عام إثر أزمة قلبية حادة.

ونشر باسل صورة للراحل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتب : أحلامك كبيرة يا حبيبي لمن تركتها ومشيت ، سأفتقدني فيك ، سأفتقدك يا حبيبي ، رحلت ووالدي في نفس العام .. كل والدي يقول لي إذا كنت مع حاتم فأنا مطمئن.. رحلت يا أستاذي .. رحل حاتم يا والدي.. رحلتما فماذا تركتما ورائكما.

يشار أن حاتم علي تفوق في الكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، ونال إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، وبدأ مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي من خلال مسلسل "دائرة النار" عام 1988.

وقدم حاتم علي العديد من المسلسلات الناجحة منها مسلسل "صقر قريش"، "ربيع قرطبة"، و"ملوك الطوائف"، و"الملك فاروق"، و"عمر"

، مسلسل "حجر جهنم" ، و"كأنه امبارح"، وأهو دا اللى صار".