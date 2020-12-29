محمد الشرنوبى يعتذر عن فيلم ريتسا

اعتذر الفنان الشاب محمد الشرنوبى عن فيلم ريتسا والذى من المقرر يتم تصويره بداية من العام الجديد.

فيلم ريتسا من إنتاج أيمن يوسف ومن إخراج محمد بكير ومن تأليف معتز فتيحة و بطولة أحمد الفيشاوى ومحمود حميدة عائشة بن أحمد مايان السبد كى الغيطى أسماء جلال خلال وسوف يتم طرحه بدور العرض السينمائية خلال موسم الربيع المقبل.

وكان الفنان محمد الشرنوبى أصيب بفيروس كورونا ومعه زوجته راندا رياض وخضع محمد الشرنوبى للبروتوكول الطبى لفيروس كورونا، وهو الآن بحاله جيدة وشفى تماما من فيروس كورونا ومعه زوجته.