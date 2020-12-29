إلهام شاهين تكشف لـ دوت الخليج التطورات الصحية لـ يسرا

وطمأنت إلهام شاهين، جمهور ومحبي يسرا على حالتها الصحية، مؤكدة استقرار الحالة الصحية لها، نافية الشائعات التي تتردد على السوشيال ميديا بين الحين والآخر.

وقالت إلهام شاهين، إن يسرا تشعر بالأعراض العادية لـ كورونا مثل الإرهاق وتكسير في الجسم، لأنها في الأيام الأولى من الإصابة بـ كورونا، لافتة إلى أنها تحرص على الاطمئنان عليها دومًا.

من جهة أخرى، نشرت يسرا صورة لها عبر حسابها بإنستجرام، وعلقت "بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل و خارج مصر و للجمهور الكريم لسؤالهم و اهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. كما أوجه شكر خاص جدا جدا لوزارة الصحة و لكل الأطباء و طاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض. ربنا يحفظكم جميعا ويشفي كل مريض. شكرا للجميع ".