أبرزها انفصاله عن روچينا..أ زمات في حياة أشرف ذكي

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم الموافق التاسع عشر من ديسمبر عيد ميلاده الفنان ونقيب المهن التمثيلية أشرف ذكي حيث أكمل عامه الستين.

وفي السطور الآتية يعرض لكم دوت الخليج الفني "أزمات في حياة الفنان أشرف ذكى.

انفصاله عن روچينا

انفصل أشرف ذكي عن زوجته روچينا بسبب خلافات حدثت بينهما، بعد فترة من زواجهما وإنجابهما ابنتيهما، ولم يستمر هذا الانفصال طويلاً، وعادا مرة أخرى بعد عدة أشهر.

وقالت روچينا عن تلك الفترة إنها كانت صحية جداً حتى يعرف كل شخص فينا قيمة الطرف الأخر في حياته، وهل يستطيع أن يعيش بدون الآخر؟ ، ووصفت المرحلة بأنها مهمة جدًا، وإنها كانت صاحبة قرار الانفصال ، بينما وصف أشرف ذكي ليلة انفصالهما بأنها "ليلة سودة"

قدم استقالته

قدم الفنان أشرف ذكي استقالته في عام 2018 بسبب تعرضه للنقد واتهامه بالتخاذل في حل عدد من الأزمات، إلا أنه تراجع عنها بضغط من الجمعية العمومية للنقابة ، بينما وصف أشرف ذكي ليلة انفصالهما بأنها "ليلة سودة".

تعرضه للضرب

تعرض الفنان أشرف ذكي للضرب من قبل مجموعة مجهولة داخل مقر النقابة، حيث بدأت المشكلة مع فنانة تدعى "رفيف حمدي"، وهي من أعضاء النقابة، تقدمت بشكوى بخصوص بعض المخالفات التي تحدث داخل النقابة، وتطور الأمر مع محاميها للشجار فطردهما النقيب لكن الأمر تطور ووصل للتعدي بالأيدي على أشرف ذكي مما جعله يلجأ إلى الشرطة بعد تعرضه للضرب من المحامي ومعاونيه.

