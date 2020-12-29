تزامناً مع عيد ميلاده.. تعرف على سبب اعتذار أشرف زكي للجمهور

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم الموافق التاسع عشر من ديسمبر عيد ميلاده الفنان ونقيب المهن التمثيلية أشرف ذكي الذي يتمتع بمسيرة فنية حافلة ويحظى بمحبة الكثير من جمهوره.

وفي السطور الآتية يعرض لكم "دوت الخليج الفني" عن قصة اعتذار أشرف ذكي للجمهور بسبب زوجته روچينا.

اعتذر الفنان أشرف ذكي من أهالي مدينة شبرا منت الريفية، بسبب تصريحات زوجته الفنانة روجينا، التي وصفت فيها قضاء أيام شهر العسل هناك ب"السيّئة".

وقال أشرف إن زوجته لم تقصد إهانة المدينة أو أهلها، ولكنها كانت تصف الإجازة نفسها.

والجدير ذكره أن آخر أعمال أشرف ذكي مسلسل "فرصة ثانية" ، والمسلسل تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محسن عادل، ويشارك الفنانة ياسمين في البطولة كل من "البزاوى، وأحمد مجدى، وإدوارد، وآيتن عامر، وهبة مجدى، ودياب