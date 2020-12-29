صفاء أبو السعود ناعية المخرج السوري حاتم علي: قيمة وقامة فنية كبيرة

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، المخرج والفنان السوري حاتم علي، الذي رحل عن عالمنا في ساعة مبكرة من صباح اليوم إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 58 عاما.

وقالت أبو السعود، أن المخرج والفنان حاتم علي، قيمة وقامة فنية كبيرة، أثرى الساحة الفنية العربية بالعديد من الأعمال التاريخية والاجتماعية التي ساهمت في تثقيف وتشكيل الوعي لدى المشاهد العربي.

جدير بالذكر أن الفنان والمخرج السوري حاتم علي، قدم عشرات الأعمال في التأليف والتمثيل والإخراج، وأثرى المكتبة الفنية العربية بمجموعة نادرة من المسلسلات منها، الملك فاروق، الزير سالم، ملوك الطوائف، ربيع قرطبة، صقر قريش، التغريبة الفلسطينية، حجر جهنم، كأنه إمبارح، وكانت آخر أعماله مسلسل "أهو ده اللي صار" عام 2019 بطولة روبي، سوسن بدر، أروى جوده، محمد فراج، تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال.