ماغي فرح: هل يحمل عام ٢٠٢١ النور في نهاية النفق ؟

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلقت الإعلامية والباحثة في علم الفلك ماغي فرح توقعاتها لعام ٢٠٢١ عبر نقلتها اليوتيوب حيث توقعت سنة التحولات الكبرى والمعالجات الشاقة التي تبدو دقيقة في الأشهر الثلاثة الأولى ثم تتحسن الأحوال لكي نؤول إلى انفراج يلوح مع فترة الصيف.

وراتت فرح ان هذا العام يواصل مسيرة السنة الماضية من حيث الثورات والاحتجاجات الشعبية وقد نشهد على حروب أيضا بين بعض البلدان.

اما منطقة الشرق الاوسط فتكون في عين العاصفة وتطل على متغيرات جذرية .

وحددت الأماكن المعرضة والتواريخ المحتملة لاندلاع المعارك .

واعتبرت أيضا أن أربعة ابراج تنعم بايجابيات شتى وان اربعة أخرى تستريح من الضغوطات وتخطط لمستقبل أفضل.

والمؤشر الأبرز هو دخول جوبيتر وساتورن معا إلى برج الدلو ليستقرا عاما كاملا مع ما يشكلانه من تنافر مع كوكب اورانوس في برج الثور .