مصطفى بسيط يوجه رسالة لـ شقيق مصطفى خاطر

هنأ الفنان مصطفى بسيط، صديقه احمد خاطر شقيقة الفنان مصطفى خاطر بعيد ميلادة.

ونشر مصطفى بسيط صورة له مع مصطفى خاطر و شقيقه احمد وعلق عليها قائلا " كل سنه وانت طيب يا راجل يا طيب يا اعسل خلق الله و يارب سنه سعيده عليك و على اسرتك يااااارب".

وشارك مصطفى خاطر مؤخرا في بطولة فيلم " الصندوق الأسود" بدور جديد خارج الإطار الكوميدي الذي اعتدنا على مشاهدته من خلاله، وهو دور شاب يشارك في جريمة سطو على منزل بهدف السرقة.

تدو. أحداث الفيلم في ان مصطفى خاطر، شكّل عصابة ثنائية مع محمد فراج ليقتحما منزل ياسمين، التي تؤدي دورها منى زكي، بنية السرقة، ما يؤدي إلى تورطهما في مطاردة عنيفة تهدد حياة ياسمين وتعرض سلامة جنينها للخطر.