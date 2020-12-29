من 5 سنين .. إسلام زكي يكشف لـ دوت الخليج كواليس أغنية "عايز أعمل زيك" لـ عمرو دياب

أكد الملحن إسلام زكي، أن أغنية "عايز أعمل زيك" لـ عمرو دياب، هي أغنية مهمة في مشواره الفني وأنها من الأعمال التي ينتظر ردود أفعال الجمهور عليها بشدة.

وقال إسلام زكي، في تصريح لـ "دوت الخليج": الأغنية كانت موجودة من 5 سنين تقريبًا بس ماكنتش اتنفذت، سمعها لما كنا في دبي وعجبته جدًا وكنا قاعدين بنغنيها وبعد كده قرر إنه ينزل الألبوم في الصيف وهنا اتنازل عن الأغاني الدراما وبدلها بأغاني مبهجة، وعشان كدة الأغنية اتأجلت لحد ما قرر إنها تنزل في الألبوم الأخير ده".

وتابع قائلًا: "وقع الاختيار على الموزع رامي سمير ليقوم بتوزيع الأغنية، واتنفذت في الأخر خالص وهي آخر أغنية دخلت الألبوم وآخر أغنية اتغنت، والحمد لله من الأغاني المهمة اللي مستنيها بقالي كتير وأتمنى الأغنية تحقق نجاح زي اغاني الدراما اللي اشتغلناها زي أنا مش أناني، وساعة الفراق، الناس بتبقى منتظرة أغاني قوية مني ويارب مخيبش ظنهم".

"عايز أعمل زيك" كلمات : تامر حسين، والحان : اسلام زكي، وتوزيع : رامي سمير، وميكساج و ديجيتال ماستر : م/امير محروس.