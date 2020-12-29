أيام ما كنت بتكسف.. مصطفى بسيط يسترجع ذكريات طفولته مع هنيدي

استرجع الفنان مصطفى بسيط عبر حسابه بإنستجرام، ذكريات طفولته مع الفنان الكبير محمد هنيدي.

ونشر مصطفى بسيط صورة له وهو صغير مع محمد هنيدي وعلق عليها قائلا "صورة من زمان مع النجم الاستاذ محمد هنيدي الصورة دي ايام ما كنت بتكسف يا اختي على كسوفي".

يذكر أن محمد هنيدي،يواصل تصوير فيلمه الجديد "النمس والإنس"، وهو من بطولة منة شلبي وصابرين من إخراج شريف عرفة.

وكانت آخر أعمال الفنان محمد هنيدي مشاركته في مسرحية 3 أيام في الساحل والتي شارك في بطولته عدد من النجوم منهم محمد ثروت وبيومي فؤاد ومها أبو عوف.