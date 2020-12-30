نشرة كورونا الفنية.. تطورات حالة يسرا.. ظهور الأعراض على أمير كرارة.. ارتفاع حرارة أبو.. شقيق مجدي صبحي لا يستطيع الكلام

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الأيام الماضية، ونستعرض لكم فى التقرير التالى إصابات الفنانين الأخيرة، وتطورات حالتهم.

أعلن الفنان محمد الشرنوبى وزوجته راندا رياض عن تعافيهما من الاصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى. ونشر محمد الشرنوبى نتيجة المسحة التى أجراها والتى كشفت عن تعافيه من الاصابة بالفيروس. كما كتبت زوجته راندا عبر انستجرام : ""الحمد لله عملنا مسحة جديدة وطلعت سلبي بعد أسبوعين وتخلصنا من فيروس كورونا.. شكرًا لكل اللي سألوا علينا واتمنى كل اللي عندهم الفيروس السخيف ده يتخلصوا منه".

كشف المطرب ابو عن تطورات الحالة الصحية له بعد اعلان اصابته بفيروس كورونا المستجد وزوجته ايضا. وقال ابو فى مداخلة مع برنامج "MBCTrending" : "إن الحالة تسوء بشكل اكبر واشعر بارتفاع فى درجة الحرارة والالام شديدة فى العظام". واضاف ابو: "زوجتى اجرت ايضا مسحة جديدة الا انها جاءت ايجابية ايضا وتشعر بنفس الاعراض. وأوضح ابو : ان اكثر النجوم الذين يحرصون على الاطمئنان عليه هى الفنانة يسرا رغم انها مصابة ايضا بـ كورونا.

نشرت الفنانة إيمان السيد تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تكشف فيه عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وقالت إيمان : "الكوميكس اللي بتتعمل على كورونا حاليًا مش بتضحكني، مش عارفة يمكن عشان لسة تعبانة وما استردتش صحتي لكن المميز اللي عندي فقدان حاسة الشم والتذوق بتضحكني جدًا بصراحة. وأضافت إيمان : "خلوا بالكم من نفسكم لأن هو دور صعب جدًا ومرهق حتى على المستوى النفسي، أنا حاليًا مازال عندي ضيق في التنفس واضطراب في ضربات القلب وطبعًا الرئة متضررة جدًا رغم اني مش مدخنة. وأشارت إيمان إلى أن الفيروس مش بيسيب الإنسان زي ماكان، ربنا يحفظنا جميعًا.

كشف الفنان أحمد كرارة شقيق الفنان أمير كرارة، عن كواليس إصابة "باشا مصر" بفيروس كورونا المستجد والذى كان مجرد عبارة عن عرض طبيعى حيث شعر بآلام فى جسمه. وقال أحمد فى مداخلة ببرنامج The Insider : "إن أمير كان يشعر فى البداية بمجرد وجع وآلام عامة بالجسم وقرر أن يلجأ إلى الطبيب وأجرى مسحتين للتأكد وكانت الأولى نتيجتها سلبية أما المسحة الثانية جاءت إيجابية وبدأت تظهر عليه الأعراض". وأضاف أحمد : "وهو حاليا يشعر ببعض الآلام البسيطة ولكنه يسير على البروتوكول العلاجى الذى وضعته وزارة الصحة ويشعر بالتحسن". وأوضح أحمد : أتمنى أن يحرص الجميع على أنفسهم وألا يستهترون بهذا المرض اللعين والوقاية خيرا من ألف علاج". وكان أعلن أمير كرارة عن إصابته بفيروس كورونا من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام ". وكتب أمير:" عملت مسحة تاني انهارده وطلع عندي كورونا يا ريت اللي اتعامل معايا يخلي باله ..ادعولي بالشفا".

أعلن الفنان مجدي صبحي، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. وكشف مصدر مقرب لـ الفنان مجدي صبحي، عن تطورات حالته الصحية لـ "دوت الخليج"، قائلًا "إن حالته سيئة لا يستطيع الكلام أو التنفس بشكل طبيعى؛ وهو الأمر الذى يمثل له صعوبة كبيرة متمنيا الشفاء له".

أعلنت سمر أبوشقة زوجة الفنان تامر عاشور، عن إصابتها بفيروس كورونا، مطالبة متابعيها بالدعاء لها. ونشرت «سمر» عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام: «الحمد لله على كل حال إيجابي كورونا يارب تعدي دعواتكم». وكانت سمر أبو شقة أعلنت رغبتها في الطلاق رسميًا من خلال الرد على مجموعة من الأسئلة التي طرحها متابعيها حول علاقتها بزوجها مستخدمة خاصية القصص القصيرة، ومن ضمن الأسئلة التي أجابت عليها كان سؤال متعلق بخطيبته دارين حداد والتي أكدت زوجته إنه ارتبط بها أثناء علاقتهما.