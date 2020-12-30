"هتوحشنا يا أستاذنا".. أروى جودة ترثي المخرج حاتم علي

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة أروى جودة على نعي المخرج السوري حاتم علي ، الذي رحل عن عالمنا إثر أزمة قلبية حادة.

ونشرت أروى صورة للراحل عبر حسابها بإنستجرام وودعته بكلمات مؤثرة/ حيث كتبت : "رحل عن عالمنا العظيم حاتم علي، المخرج والممثل والمؤلف والمنتج والإنسان العبقري الخلوق الراقي الذي تشرفت بالعمل معه حتى أصبح بمثابة أستاذي وأخي وصديقي الوافي.

وتابعت قولها : إنا لله وإنا إليه راجعون.. العين تبكي والقلب يدمع ولا نقول إلا ما يرضي الله ربنا يصبر أهلك وأحبابك على فراقك المفجع.. هتوحشنا كلنا يا أستاذنا.

يشار أن حاتم علي تفوق في الكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، ونال إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، وبدأ مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي من خلال مسلسل "دائرة النار" عام 1988.

وقدم حاتم علي العديد من المسلسلات الناجحة منها مسلسل "صقر قريش"، "ربيع قرطبة"، و"ملوك الطوائف"، و"الملك فاروق"، و"عمر"

، مسلسل "حجر جهنم" ، و"كأنه امبارح"، وأهو دا اللى صار".