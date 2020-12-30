حقيقة إصابة الفنان عهدي صادق بـ فيروس كورونا

حالة كبيرة من الجدل، سادت خلال الساعات الماضية بعد الوعكة الصحية التي تعرّض لها الفنان القدير عهدي صادق، تردّدت على إثرها شائعات، عن الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه لمسحة طبية.

وفي حقيقة الأمر، فإن أزمة «عهدي صادق» الصحية، بدأت بمتابعة من الفنانة سامية جاهين -ابنة الشاعر والفنان الكبير الراحل صلاح جاهين- التي كانت حريصة على متابعة حالة «صادق» الصحية، إذ أكدت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نقلها للأخير إلى مستشفى الهلال الأحمر.

وفي ردّها على التعليقات واستفسارات المتابعين والأصدقاء، قالت سامية جاهين، إن عهدي صادق، مصاب بكسر في الحوض، بعد سقوطه في المنزل، معربة عن استيائها من مستوى الخدمة الطبية التي تلقاها الفنان في الساعات الخمس الأولى من وصوله للطوارئ.

وفي هذا السياق، قال الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة تتابع تطورات الحالة الصحية للفنان القدير عهدي صادق، بعد تعرضه لوعكة صحية، مشيرًا إلى أنه يمكث حاليًا في مستشفى الهلال الأحمر.

وأضاف أشرف زكي، في تصريح لـ "دوت الخليج"، إنهم يسعون خلال الوقت الحالي لنقل عهدي صادق إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة، لافتًا إلى أنه خلال الوقت الحالي لم تنتهِ الإجراءات وسوف تتضح خلال الدقائق المُقبلة.