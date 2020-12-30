شاهد.. ميرنا نور الدين تستعرض لياقتها في «الجيم»

نشرت الفنانة الشابة ميرنا نور الدين، صورة جديدة لها، من أحدث جلسة تصوير في الجيم.

وظهرت ميرنا نور الدين، في الصور التي نشرتها عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مرتدية سترة باللون الاسود وبنطلون ليجن باللون الرمادي وربطت شعرها الأسود للخلف.

يذكر أن آخر عمل شاركت فيه ميرنا نور الدين، الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" مع عدد من النجوم والنجمات، ومن بينهم أسماء جلال، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، رمزي لينر، أحمد كرارة، حازم إيهاب وغيرهم، والمسلسل من تأليف نهال سماحة وأحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبوسيف.

كما شاركت ميرنا نور الدين، في مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.

وخاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.