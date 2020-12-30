بإطلالة جريئة.. جوهرة تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

شاركت الراقصة الروسية جوهرة، جمهورها، صورًا جديدة لها، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت جوهرة، بإطلالة كاجول جريئة مرتدية بدى باللون الذهبي اللامع، وبدون أكمام ليبرز عن رشاقتها وجمالها، ونسقت معه بسترة باللونين الأبيض والذهبي كما انتعلت حذاءً مكشوفًا بكعب عال ليتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الترابية الناعمة للعيون لتبرز جمالها، كما اختارت أحمر للشفاه باللون البني الجذاب الذي يكشف جمال إطلالتها.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلاً بين كتفيها على طريقة الويفي الجذابة، ورفعت خصلات بسيطة لشعرها لتبرز جمالها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع قرط ذهبي اللون لإكمال ظهورها.

يذكر أن شاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.