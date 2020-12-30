أقوى رد من يسرا اللوزي على متابع وصف ابنتها بـ"الطرشاء"

يسرا اللوزي حازت على تضامن كبير من الجمهور بعد تعرضها للتنمر في الفترة الأخيرة بسبب زيادة وزنها، وكذلك بعد تطاول أحد المعلقين عليها، وهو الأمر الذي استلزم رداً قوياً منها عليه.

يسرا اللوزي تلقن متابع درساً بعد تنمره على ابنتها

وتعرضت يسرا اللوزي لتعليقات مسيئة في آخر ظهور لها، ومنها متابع وصفها بـ"أم الطرشاء"، وهو ما جعلها تستغل الأمر للرد عليه وتعبر عن فخرها بابنتها التي تعاني من مشاكل في السمع، وردت بقوة على التعليق المسيء وقالت:" شكراً على ذوق حضرتك، أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح، أولاً المصطلح الصحيح والمقبول هو "الصم وضعاف السمع"، وليس "الطرش" أو "البكم".

هكذا ردت يسرا اللوزي على التعليقات المسيئة

ولاقى رد يسرا اللوزي تفاعل كبير على مواقع التواصل من الجمهور الذي تضامن معها، وتابعت في رسالتها:" ثانياً أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة "صماء" لأنها علمتني حاجات كتيرة جداً وبقيت بنى أدمة وأم أحسن بسببها وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها، ثالثاً البنت "الصماء" دي دوت الخليج اللي ألهمتني إني أتكلم في البرامج وأطالب بالكشف المبكر للمواليد اللي على أساسه كل المصريين هيتعمل لهم كشف سمع عند الولادة".

الجمهور يتضامن مع يسرا اللوزي بعد تعرضها للتنمر

وأضافت يسرا اللوزي:" ده المفروض يساهم بشكل إيجابي في حياة عائلات كتير وهيسمح للأطفال "الصم وضعاف السمع" إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس وما يبقوش "عبء" على حد، بل بالعكس هيكونوا قادرين يندمجوا في المجتمع (المريض للأسف) فبالتالي الطفلة "الصماء" دي ليها إنجازات أثرت على شعب كامل رغم إن عمرها ٦ سنين.. يا ريت توضحلي بقى حضرتك أنجزت إيه في حياتك؟ شكراً".

وأشاد الجمهور بموقف يسرا اللوزي القوي في تعاملها مع التعليقات المسيئة، واستمرارها في دورها التوعوي، بالإضافة إلى الإشادة بدورها كأم مع ابنتها، ولاقى ردها إعجاب الجمهور وتضامنهم، وذلك بعد ظهورها في برنامج "معكم" لمنى الشاذلي، وردت على التعليقات المسيئة التي تعرضت لها بسبب زيادة وزنها بعد الولادة، وقالت إنها مندهشة من التنمر على وزنها لأنه من المعروف زيادة وزن السيدات بعد الولادة، وأن السيدات في المنطقة العربية لا تعرف بالجسد النحيل عموماً.