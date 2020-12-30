تعلن مجموعة رباب فزيون عن إصدار أغنية جديدة بعنوان إمدوكال والتي تعني "الصداقة" باللغة الأمازيغية، حيث تعالج الأغنية التي تم تسجيلها بكل من مدينتي اكادير والدار البيضاء المغربيتين والولايات المتحدة الأمريكية مظاهر الصداقة وانعكاساتها الايجابية والسلبية على حد سواء.
وعمدت المجموعة حسب تصريح رئيسها الفنان بوحسين فولان الى الحديث عن الصفات والمميزات التي تطبع الصداقة بين شخصين علما أن الأغنية تحمل معها رسالة، مفادها أن هذه العلاقة السامية وجب أن تبنى على الإخلاص والوفاء والوقوف الى جانب بعضنا البعض في الضراء قبل السراء للمضي قدما وتحقيق الانجازات المنشودة، وكذا استحضار القيم الأخلاقية الطيبة التي ورثناها عن الوالدين والأجداد.
كما تتطرق الأغنية إلى أن الصداقة في بعض الأحيان تبنى على المصلحة الشخصية ويمكن أن تكون سببا في تعاسة الناس، لهذا وجه الفنان بوحسين فولان في أغنيته الجديدة "إمدوكال" مجموعة من النصائح يبقى الهدف منها الحفاظ على مكانة الصداقة وتقدير قيمتها.
يشار إلى أن الأغنية من ألحان الفنان بوحسين فولان وكلمات محمد بنداج والتوزيع الموسيقي لمجموعة رباب فيزيون الى جانب يوسف كريران.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمدوكال.. فرقة رباب فيزيون تصدر أغنية جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.