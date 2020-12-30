"صاحي الليل" الجديدة لسلطان الطرب تحصد مليونها الثالث

القاهرة - محمد ابراهيم -

أطلق "سلطان" الطرب جورج وسوف عبر كليب "صاحي الليل" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وفور طرح الكليب الجديد احتل مركزًا متقدمًا بقائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب.

ونجحت الأغنية بعد 7 أيام من طرحها في تحقيق أكثر من 3 ملايين مشاهدة.

ولاقى الفيديو ردود أفعال واسعة من قبل الجمهور الذي عبر عن اعجابه الشديد بالأغنية وبكلماتها.

وعلق البعض على الأغنية قائلًا: "احساس ولا اروع المبدع سلطان الطرب"، "أبو وديع أحلى شي صار في 2020"، "جورج وسوف رقم 1 في العالم العربي".

"صاحي الليل" من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع سليمان دميان، انتاج فني للأغنية جاد شويري، اخراج الكليب لرودولف جبر.