"رَحَلَ أبي مطمئنا لأنك كنت معي".. كلمات مؤثرة من باسل خياط في رثاء حاتم علي

نشر الفنان السوري باسل خياط، صورة عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، للمخرج الراحل حاتم علي، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، ناعيًا إياه بكلمات من الحزن والأسى.

وعلق باسم خياط، على الصورة: «أحلامك كبيرة يا حبيبي لمن تركتها ومشيت سأفتقدني فيك ..سأفتقدك ياحبيبي .رحلت ووالدي في نفس العام كان والدي يقول لي اذا كنت مع حاتم فأنا مطمئن ..رحلت يا أستاذي رحل حاتم يا والدي ..رحلتما فماذا تركتما ورائكما».

كشف الفنان السورى جمال سليمان، عن تفاصيل وفاة المخرج السورى حاتم على، قائلًا "فى صباح اليوم كان فى الفندق، وشعر بإرهاق وبعدما أتى الطبيب كان المخرج انتقل إلى الرفيق الأعلى.. الوفاة أتت بشكل طبيعي".

وقال "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة مصر "الأولى" تقديم الإعلامى يوسف الحسينى، إن غدا سيتم اتخاذ الإجراءات الرسمية لسفر جثمان المخرج إلى سوريا.

وأكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خبر وفاة المخرج السوري المقيم في مصر حاتم علي عن عمر ناهز 58 عاما.

وأوضح زكي أنه تحدث هاتفيا مع الفنان السوري جمال سليمان والذي أكد له خبر وفاة حاتم علي، مضيفا "سيتم إخبارنا في وقت قادم بمراسم تشييع الجثمان وتقديم واجب العزاء".

وحول سبب وفاة المخرج حاتم علي قال زكي "جمال سليمان أخبرني أن حاتم علي لم يكن يعاني من أية أمراض، وعلى الأرجح سبب الوفاة أزمة قلبية مفاجئة".

حاتم علي ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة.

حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986، عضو في نقابة الفنانين في سوريا، ومتزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي.