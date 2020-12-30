بـ الأسماء.. ابنة صلاح جاهين تقدم الشكر لداعمي عهد صادق في أزمته الصحية

نشرت الفنانة سامية جاهين -ابنة الشاعر والفنان الكبير الراحل صلاح جاهين- عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائمة بأسماء الفنانين الذين حرصوا على مؤازرة الفنان القدير عهدي صادق، في وعكته الصحية، ووقفوا بجانبه في الساعات الماضية، وهم: (

نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، الفنانة إسعاد يونس، المخرج جمال عبد الحميد، الفنانة نهال عنبر، الفنان منير مكرم، الفنان صبري عبد المنعم)، وتحفظت عن ذكر اسم شخص آخر تلبية لرغبته في عدم ذكر اسمه.

وكتبت سامية جاهين، منشورًا لها عبر فيسبوك، قالت فيه: «من أول أزمة عمو عهدي الصحية فيه ناس وقفت معانا وسهلت علينا الأمور بقدر الإمكان و بالرغم من كل المشاكل اللي واجهتنا ودول لازم أشكرهم بالإسم: نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، الفنانة إسعاد يونس، الفنان المخرج الأمير جمال عبد الحميد (اللي هو فعلا بمثابة أخ حقيقي لعمو عهدي)، الفنانة نيهال عنبر، الفنان منير مكرم، الفنان صبري عبد المنعم .. وفيه حد مهم جدا عارف نفسه بس مش عايزني أجيب سيرته بابعتله حب قد الدنيا .. حبايبك كتير قوي يا عمو عهدي لازم تقوملهم بالسلامة .. دعواتكم يا حبايب».

يأتي ذلك بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها الفنان القدير عهدي صادق، ترددت على إثرها شائعات، عن الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه لمسحة طبية.

وفي حقيقة الأمر، فإن أزمة «عهدي صادق» الصحية، بدأت بمتابعة من الفنانة سامية جاهين -ابنة الشاعر والفنان الكبير الراحل صلاح جاهين- التي كانت حريصة على متابعة حالة «صادق» الصحية، إذ أكدت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نقلها للأخير إلى مستشفى الهلال الأحمر.

وفي ردها على التعليقات واستفسارات المتابعين والأصدقاء، قالت سامية جاهين، إن عهدي صادق، مصاب بكسر في الحوض، بعد سقوطه في المنزل، معربة عن استيائها من مستوى الخدمة الطبية التي تلقاها الفنان في الساعات الخمس الأولى من وصوله للطوارئ.

وفي هذا السياق، قال الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة تتابع تطورات الحالة الصحية للفنان القدير عهدي صادق، بعد تعرضه لوعكة صحية، مشيرًا إلى أنه يمكث حاليًا في مستشفى الهلال الأحمر.

وأضاف أشرف زكي، في تصريح لـ "دوت الخليج"، إنهم يسعون خلال الوقت الحالي لنقل عهدي صادق إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة، لافتًا إلى أنه خلال الوقت الحالي لم تنتهِ الإجراءات وسوف تتضح خلال الدقائق المُقبلة.