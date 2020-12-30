أخبار الفن | رد ابن هشام سليم على اتهامه بالشذوذ الجنسي.. التنمر على ابنة يسرا اللوزي.. متابع يدعي على سوسن بدر بالموت

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:

استقبلت الفنانة يسرا اللوزي، تعليقا مسيئا عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، من أحد المتابعين، الذي تنمر على ابنتها الصماء، وسخر منها.

نعت الفنانة سوسن بدر المخرج السوري حاتم علي، الذي وافته المنية الثلاثاء، إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عامًا.

حالة كبيرة من الجدل، سادت مؤخرًا بعد انتشار شائعات حول إصابة الفنانة نيللي كريم، بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، ونشر تصريحات منسوبة للفنانة إلهام شاهين، تؤكد فيه الخبر، إلا أن «شاهين» خرجت ونفت التصريح المنسوب لها.

أعلن الفنان أحمد جمال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إصابة والدته بفيروس كورونا المستجد، إذ كتب منشورًا قال فيه: «رجاء ادعو لوالدتي ربنا يشفيها .. إيجابي كورونا».