النجوم يتضامنون مع يسرا اللوزي بعد تعرض ابنتها للتنمر ورسالة خاصة من إيمي سمير غانم

يسرا اللوزي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد ردها على التعليقات المسيئة والتنمر على ابنتها، والتي تعاني من مشاكل في السمع، وتضامن معها عدد كبير من النجوم والجمهور.

تضامن واسع مع يسرا اللوزي بعد ردها على التعليقات المسيئة

وتضامن عدد من النجوم مع يسرا اللوزي، بعد ردها على إحدى التعليقات التي تنمرت على ابنتها بسبب معاناتها من ضعف السمع، نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة ليسرا اللوزي ووجهت إليها رسالة وقالت:" أعظم وأجمل ام في الدنيا، ربنا يحفظك و يحفظك أولادك و يبعد عنك أولاد الحرام"، وكذلك نشرت إيمي سمير غانم صورة يسرا اللوزي وتغزلت بها قائلة:" اجمل وأحسن واجدع ام في الدنيا.. لوزي بحبك وربنا يخليلك اهلك كلهم و يحفظهم.. يا اشطر واحن ام واعز صديقة لقلبي".

زينة تدافع عن يسرا اللوزي بعد تعرضها للتنمر

ودافعت الفنانة زينة عن يسرا اللوزي، ووجهت رسالة بعد تعرض الأخيرة للتنمر وقالت:" عارفين يعني ايه ام!! يعني حب وتضحية ومعاناة وعطاء وتعب ومسؤلية وحاجات كتير مالهاش وصف..عارفين يعني ايه طفل او طفلة!! يعني مستقبل وحياة وعمر جاي وتفاؤل وحب...عارف يعني ايه تعاير طفلة يعني الشيطان نفسه يخجل انه يعمل كده يعني انت لا شيطان ولا بني ادم انت حاجه مالهاش وصف!! انت مخلوق ضعيف ومريض مرض مالوش تشخيص لان اي مخلوق حتي الشيطان اشرف منك انت وامثالك".

وتابعت زينة في رسالتها:"مكانكم المجاري ولو ان المجاري فيها كائنات حيه اشرف منك ...الطفلة دي ميزها ربنا واختبر امها اختبار صعب نجحت وجاهدت وحاربت واشتغلت علشان تقف جنب بنتها اللي مايشرفهاش تعرف أمثالك منك لله وربنا هو اللي قادر ينتقم منك يا معدوم القلب والضمير والرحمة والإنسانية.. ربنا يخليلك بنتك وتشوفيها احسن بنت في الدنيا".

يسرا اللوزي تتصدر السوشيال ميديا

وردت يسرا اللوزي على التنمر على ابنتها برسالة قوية، لاقت إعجاب الجمهور بسبب ردها المثير للإعجاب، وقالت:" أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة "صماء" لأنها علمتني حاجات كتيرة جداً وبقيت بنى أدمة وأم أحسن بسببها وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها، ثالثاً البنت "الصماء" دي دوت الخليج اللي ألهمتني إني أتكلم في البرامج وأطالب بالكشف المبكر للمواليد اللي على أساسه كل المصريين هيتعمل لهم كشف سمع عند الولادة..".