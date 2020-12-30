نجوى كرم تطرح فيديو أغنية "معذور قلبي".. تستعين بالجمهور في الكليب مجدداً

نجوى كرم طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة "معذور قلبي" على يوتيوب اليوم، بعد فترة من الترويج للأغنية الجديدة والتي تختتم بها أعمالها في 2020.

نجوى كرم تطرح فيديو كليب أغنية "معذور قلبي"

وأفرجت نجوى كرم عن فيديو كليب أغنيتها الجديدة "معذور قلبي" اليوم عبر قناة شركة روتانا على يوتيوب، وعلقت على الفيديو قائلة:" صار فيكن تشوفوا فيديو كليب معذور قلبي كاملا عبر قناة روتانا على يوتيوب"، وطرحت نجوى كرم فيديو الأغنية بعد تأجيله لعدة أيام منذ الإعلان عنه، واكتفت نجوى كرم بطرح النسخة الصوتية من الأغنية على تطبيق "ديزر" مؤخراً.

نجوى كرم تستعين بالجمهور في "معذور قلبي"

ولاقى فيديو أغنية "معذور قلبي" رواجاً كبيراً فور طرحه على يوتيوب، واحتفلت نجوى مع صناع الأغنية والكليب بعد طرحه، ووجهت رسالة إلى مخرج الكليب وليد ناصيف وقالت:" الإجتهاد والقلب الكبير والمثابرة والسّهر على العمل بيوَلّدوا نجاح واستمرارية شكرا وليد ناصيف، شكرا روتانا"، ورد المخرج وليد ناصيف عليها قائلاً:" النجاح و المحبة و الاحترام والإيمان والفن بيخلق مع الإنسان".

وفاجأت الفنانة نجوى كرم الجمهور في الكليب بالأجواء الراقصة والمبهجة في الأغنية، وقدمت عدة استعراضات جديدة، وخطفت إطلالتها الشبابية الأنظار، واستعانت نجوى كرم مرة أخرى بالجمهور في تصوير الأغنية، من خلال تصوير الكليب في شوارع بيروت أمام الجمهور، بعدما قدمت نفس الأمر في فيديو كليب أغنية "ملعون أبو العشق" في بداية العام الجاري.

نجوى كرم تلتقي الجمهور في دبي

واختتمت نجوى كرم أعمالها في 2020 بفيديو كليب "معذور قلبي"، وشهد العام الجاري تواجد فني قوي لنجوى كرم، إذ طرحت عدة أعمال غنائية منفردة بعد عودتها لشركة روتانا، وأولها فيديو كليب "ملعون أبو العشق"، بالإضافة إلى أغنية "بعشق تفاصيلك"، وآخرها أغنية "بيروت" والتي أهدتها إلى الشعب اللبناني، وخاضت نجوى كرم تجربة مميزة أيضاً من خلال مشاركتها في لجنة برنامج اكتشاف المواهب الجديد "ذا فويس سينيور" مع سميرة سعيد وملحم زين وهاني شاكر، وانتهى عرض الموسم الأول منه مؤخراً، وتستعد نجوى كرم للقاء جمهورها مجدداً في بداية عام 2021، من خلال حفلها المنتظر في 15 يناير المقبل مع الفنان ماجد المهندس في مركز دبي التجاري، وذلك بعد توقفها لفترة عن الحفلات بسبب أزمة فيروس كورونا، وأحيت أول حفلاتها في شهر نوفمبر الماضي في الإمارات.