منى زكي بطلة النسخة العربية من فيلم "Perfect Stranger" مع نادين لبكي وهؤلاء أبرز نجومه

منى زكي أعلنت عن مشروعها السينمائي الجديد مع المخرجة اللبنانية نادين لبكي، والتي تتعاون معها في النسخة العربية من الفيلم الإيطالي الشهير " Perfect Strangers".

منى زكي وإياد نصار وعادل كرم في فيلم Perfect Strangers

وكشفت تقارير عن تعاقد الفنانة منى زكي على بطولة فيلم جديد من إخراج المخرجة اللبنانية نادين لبكي، وهو النسخة العربية من الفيلم الإيطالي الشهير Perfect Strangers، الذي قدم في عام 2016، ويشارك في النسخة العربية عدد من النجوم بجانب منى زكي وأبرزهم إياد نصار وعادل كرم وغيرهم، وهو من سيناريو غبريال يمين وانتاج جيانلوكا شقرا ومحمد حفظي وماريو حداد.

تفاصيل فيلم Perfect Strangers

وتأجل تصوير الفيلم في الفترة الأخيرة بسبب أزمة فيروس كورونا، ومن المتوقع ان ينطلق التصوير في شهر فبراير المقبل، ويتناول الفيلم الأحداث الاجتماعية والسياسية في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى تأثير أزمة كورونا من خلال قصة الفيلم الأصلية والتي تدور حول سبعة أصدقاء قدامى يجتمعون لتناول العشاء معاً، ويقررون ممارسة لعبة تتضمن وضع هواتفهم المحمولة على مائدة العشاء، وكشف جميع مكالماتهم الهاتفية ورسائلهم النصية أمام البعض، وهو ما ينتج عنها الكثير من النقاشات والأحداث.

وحقق الفيلم الإيطالي Perfect Strangers نجاح كبير في شباك التذاكر، ووصلت إيراداته إلى 30 مليون دولار بالإضافة إلى نجاحه على المستوى الفني والنقدي، وحقق الفيلم رقم قياسي في عدد مرات إعادة تقديمه، وأصبح أكثر فيلم في التاريخ تقدم منه نسخ عدة ووصلت إلى 18 نسخة، وحققوا جميعاً ما يقارب 170 مليون دولار في إيرادات السينما.

أحدث أعمال منى زكي

وتنتظر منى زكي عدة أعمال فنية لها في عام 2021، وأبرزها مسلسل "تقاطع طرق"، والذي تأجل عرضه من موسم رمضان الماضي، بالإضافة إلى أفلام "العنكبوت" مع أحمد السقا، و "أعز الولد" و "القاهرة مكة"، ويعرض لها حالياً فيلم "الصندوق الأسود" في دور السينما، وذلك بعد آخر أعمالها في مسلسل "نمرة 2" على تطبيق "شاهد" العام الجاري.