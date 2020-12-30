في عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقي لـ عفاف رشاد

تحتفل اليوم الأربعاء 30 ديسمبر الفنانة عفاف رشاد بعيد ميلادها الـ63 حيث قدمت العديد من الأدوار البارزة طوال مشوارها الفني.

ولدت عفاف رشاد في 30 ديسمبر 1957، وتزوجت فى بداية مشوارها الفنى من المنتج محمد السبكى، ولكن سرعان ما حدث الانفصال بسبب غيرتها الزائدة عليه، لكنها أعلنت ندمها على هذا القرار فيما بعد، مؤكدة أنها كان لا بد أن تتحمل هذا الأمر كونه منتجا.

وحول ذلك، قالت عفاف رشاد، في لقاء سابق: طلبت الطلاق من السبكي بسبب الغيرة الشديدة عليه، ووقتها كنت لا أفكر بعقلي ولو عادت بي الأيام لما طلبت الانفصال وتحملت من أجل ابني.

وارتدت عفاف رشاد، الحجاب من قبل، ولكن سريعا ما تخلت عنه، وعن ذلك القرار قالت: "بسبب بعض المتاعب الصحية قررت خلع الحجاب وربنا رب قلوب".